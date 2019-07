Pizzarotti lascia la porta aperta alla nuova regione Lunezia

Fuori provincia - Federico Pizzarotti lascia la porta aperta a Lunezia. Quella che dovrebbe essere la nuova regione Emilia-Lunense, di cui si discute da anni, nel bene e nel male, non è un’idea che il sindaco di Parma ha disdegnato, anzi. Intervenendo alla Festa provinciale de l’Unità a Ca’ Michele, a Carrara, Pizzarotti è stato intervistato a tutto campo dal direttore della Voce Apuana, il collega Matteo Bernabè e introdotto dal segretario provinciale del Pd, Enzo Manenti. Tra i vari argomenti trattati anche la regione Lunezia che, secondo i suoi promotori, dovrebbe essere formata dalle province della Spezia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Mantova, Massa-Carrara, nonché di una parte di quelle di Cremona e Lucca.



"Una tematica epica e sempre attuale" l’ha definita il sindaco di Parma che ha parlato della zona di costa tra la Spezia e la provincia apuana come "lo sbocco naturale al mare dell’Emilia". "Se penso al porto – ha affermato Pizzarotti – e alla ferrovia Pontremolese da potenziare, risulta chiaro come queste infrastrutture siano strategiche per le nostre rispettive economie". Su questa base il discorso di Pizzarotti si è concentrato, più che sulle etichette, sull’effettiva funzionalità amministrativa. Secondo lui le regioni dovrebbero essere più grandi e ridisegnate sulla base di caratteristiche socio-economiche.



Quello di Lunezia non è stato l’unico tema amministrativo trattato. Infatti nel corso dell’intervista si è parlato anche del ruolo degli enti Provincia e della necessità ravvisata da molti sindaci e presidenti di Provincia di potenziarle, andando oltre quella che è la legge di riordino che porta il nome dell’ex-ministro Graziano Delrio. Una tematica che il Movimento 5 Stelle ha sempre avversato: per i pentastellati le Province non dovrebbero esistere. Quindi Bernabè ha chiesto a Pizzarotti: "Lei, come ex-sindaco Cinque Stelle, è ancora di questo avviso?". «Sulle Province ho cambiato idea un minuto dopo essere diventato sindaco» ha risposto senza troppi giri di parole Pizzarotti, evidenziando il ruolo importante che questi enti hanno nell’amministrazione del territorio."Più volte – ha aggiunto – ho detto a Delrio che quella riforma avrebbe causato grossi problemi, ed è figlia di un momento in cui il Pd ha voluto inseguire sia il Movimento 5 Stelle, sia Forza Italia, che volevano l’abolizione di questi enti territoriali".



Anche la politica nazionale è stata al centro della discussione: si è parlato della decisione del Movimento 5 Stelle di votare a favore della nomina di Ursula Von Der Leien a presidente della Commissione europea: "Più che realpolitik, quella decisione mi è sembrata più dettata dall’opportunismo" - ha detto caustico il sindaco. Lo stesso «opportunismo» che, secondo il primo cittadino, farà restare saldi al governo Di Maio and company. Infine si è parlato del futuro della lista civica del sindaco di Parma: "Viste le ultime elezioni regionali, in cui la sua lista “Italia in Comune” si è presentata in coalizione col centrosinistra, il futuro di Pizzarotti è col centrosinistra?" ha chiesto il direttore della Voce Apuana. "Questo è chiaro" - ha risposto. "Nell’ambito del centrosinistra il Pd non è sufficiente a se stesso – ha aggiunto – e serve una coalizione più ampia dove “Italia in Comune” si riconosce".