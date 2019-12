Pescherecci fermi ma soldi in tasca, Viviani esulta in Senato

Fuori provincia - “Grazie all’approvazione del nostro emendamento alla manovra di Bilancio in discussione in commissione al Senato, i nostri pescatori potranno finalmente vedersi riconosciuto il sostegno al reddito nel periodo di fermo biologico, obbligatorio e non obbligatorio. Una battaglia vinta dopo un lungo tiro alla fune con questo governo che voleva cancellare questa fondamentale misura di supporto ai pescatori, nei periodi di fermo dell’attività per preservare l’ecosistema marino, in funzione di rispetto dell’ambiente. La Lega al governo, nella manovra 2019, aveva stanziato ben 13,5 milioni di euro per questa misura, decisamente molto di più rispetto agli anni precedenti. Oggi abbiamo ottenuto una prima vittoria a favore del comparto della pesca: aspettiamo però una risposta precisa dal ministro Bellanova su che fine abbiano fatto le risorse, già stanziate dalla Lega al governo, per la copertura del fermo anche per il 2019”.



Lo dichiara Lorenzo Viviani, capogruppo della lega in commissione Agricoltura alla Camera.