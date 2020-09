Pescatori bloccati in Libia, Viviani: "Governo intervenga per rientro in patria in tempi brevi”

Fuori provincia - “Ho portato la mia vicinanza e quella di tutto il nostro gruppo parlamentare ai familiari dei 18 pescatori sequestrati dallo scorso 1 settembre in acque internazionali al largo della Libia dalle truppe di Haftar. Il nostro impegno è massimo perché la situazione si sblocchi e possa, nel più breve tempo possibile, arrivare a un lieto fine. Da quasi un mese, i familiari e l’armatore non hanno più notizie, se non qualche informazione frammentaria dalla Farnesina: vogliamo sollecitare il governo, a partire dal premier Conte e dal ministro degli esteri Di Maio, perché si abbiano notizie precise sullo stato di salute dei nostri pescatori, padri di famiglia, e perché possano fare al più presto ritorno in patria, alle proprie case, dai loro cari”. Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale dipartimento Pesca della Lega Lorenzo Viviani che oggi ha partecipato alla manifestazione dei familiari dei 18 pescatori in piazza Montecitorio a Roma.