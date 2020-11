Pastorino: "Anche da Ue arriva segnale su Amazon, ora tassa di scopo"

Fuori provincia - "Secondo la commissione europea, Amazon ha abusato della posizione dominante sul mercato in Germania e in Italia. Un annuncio, quello della vicepresidente Margrethe Vestager, che conferma la necessità di rivedere anche la tassazione sul colosso delle vendite online, fin da subito. La tassa di scopo, da inserire nel decreto Ristori o nella Legge di Bilancio, deve essere rivolte alle web soft companies per ottenere le risorse necessarie a dare gli indennizzi alle categorie più colpite dalle restrizioni imposte dalla pandemia".



Lo dichiara Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.



"Ma l'impegno - aggiunge Pastorino - deve andare oltre l'emergenza sanitaria. Il governo, in sede europea, deve farsi valere per una regolamentazione dei giganti del web. In un recente question time in commissione alla Camera è stata garantita la volontà di approfondire il dossier. Il Covid-19 ha insegnato che il mondo sta cambiando: bisogna adeguare anche le regole. Perché il pericolo è che dopo la pandemia, la crisi sia pagata solo da piccole e medie imprese. Tra cui centinaia di migliaia di commercianti".