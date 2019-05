Paita scrive a Di Maio sulla situazione dei lavoratori Grancasa

Fuori provincia - "Ho presentato un’interrogazione al ministro dello sviluppo economico vista la situazione preoccupante in cui versa il gruppo commerciale Grancasa, presente nella nostra provincia a Sarzana.



Negli ultimi anni, infatti, le condizioni del gruppo si sono ulteriormente aggravate e lo scorso marzo il contratto di solidarietà, che era stato individuato come temporanea soluzione al tavolo nazionale per scongiurare gli esuberi del personale, è scaduto lasciando in allarme i 650 dipendenti dei 19 punti vendita presenti in tutto il Paese. A Sarzana gli esuberi sarebbero 12, tenendo ben presente che da 2013 al oggi la riduzione dell’organico è stata notevole (si è passati da 80 dipendenti 47).



Le organizzazioni sindacali sono in protesta da tempo e chiedono di individuare al più presto una soluzione che tuteli i posti di lavoro, anche perché, in sede di confronto ministeriale, è stata avanzata la proposta di un nuovo contratto di solidarietà ma l’azienda non ha accettato confermando così di sottrarsi ad ogni forma di confronto.



Con l’interrogazione presentata il Governo dica le iniziative che intende intraprendere per scongiurare gli esuberi e per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali anche a Sarzana. I lavoratori meritano risposte e garanzie per il loro futuro".



Raffaella Paita, deputata PD