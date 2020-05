Paita: "Riorganizzarsi e aprire, non si può più attendere"

Fuori provincia - "Il settore delle imprese di acconciatura ed estetica sono parte fondamentale del tessuto economico del Paese così come del nostro territorio, ragionamento che vale nella stessa misura anche per gli ambulanti. Pensiamo a quanto stanno soffrendo tutte queste categorie che non stanno riaprendo le saracinesche e che non possono svolgere i propri mercati della provincia della Spezia. Considerando che ad oggi non esiste ancora una data certa per la riapertura, quel che invece pare essere certo è che per far ripartire le loro attività dovranno attuare tutte le norme previste per il contenimento del contagio. E questo comporterà sicuramente un aggravio dei costi della normale gestione: acquisto dpi, sanificazione degli ambienti, formazione del personale e in parte riduzione del numero di clienti.". Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, chiede riaperture in sicurezza: "Stiamo sostenendo in ogni luogo istituzionale la necessità di ripartire in sicurezza, mettere datori di lavoro e lavoratori nelle condizioni di poter avere regole certe e da parte delle istituzioni garantire a tutti il rispetto delle norme. Ma siamo convinti che non si possa più attendere: bisogna permettere a tutti i settori della nostra economia di organizzarsi ma riaprire, imparando con un nuovo modo di lavorare a convivere con il virus. Per queste ragioni, aderiamo alle motivazioni della protesta organizzata ieri e oggi dagli operatori del settore per dare il nostro contributo a questa richiesta di aiuto confidando che si trovino al più presto le soluzioni per dare loro risposta”.