Paita: "La questione concessioni non può essere affrontata così"

Fuori provincia - “Continuiamo a esprimere contrarietà a come il governo sta affrontando il tema delle concessioni. È gravissimo il caos che si sta determinando cambiando le regole in corso d’opera. Abbiamo detto con chiarezza che una materia come questa deve essere discussa in Parlamento e non può essere affrontata in un decreto come il Milleproroghe. Un simile colpo di mano rischia di mettere a repentaglio migliaia di posti di lavoro oltre che avere conseguenze inevitabili sugli investimenti e sulla crescita del Paese. Chiediamo serietà, non slogan”.



Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera