Paita: "Avviare procedure d'appalto per il ponte di Ceparana"

Fuori provincia - "Il crollo del ponte di Albiano impone un intervento rapido sia per fare chiarezza su eventuali responsabilità del gestore sia per offrire un'alternativa ai flussi di traffico della zona. La prima cosa che farò sarà presentare un'interrogazione che riproponga i quesiti che avevo già posto sullo stato di manutenzione di tutti i ponti e i viadotti gestititi da Anas". Lo afferma in una nota Raffaella Paita, deputata spezzina di Italia Viva. "Come prevede il nostro #pianoshock è poi necessario che il governo nomini immediatamente un commissiario che, con i soldi dell'Anas, in modo analogo a quanto avvenuto per il Ponte di Genova, diriga rapidamente le opere di ricostruzione. È infine urgente avviare le procedure d'appalto per il ponte che costituisce un rafforzamento di fatto a quello di Albiano, vale a dire quello di Ceparana-Santo Stefano, già finanziato dal governo Renzi e quindi in attesa solo di essere realizzato", conclude Paita.