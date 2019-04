Paita: "Alle Cinque Terre problema di sicurezza e ordine pubblico"

Fuori provincia - “Affrontare le criticità registrare alle Cinque Terre per l’eccessivo afflusso di turisti e assicurare alla comunità locale risposte esaustive per rendere sostenibile il turismo in quella zona della Liguria”. Lo chiede Raffaella Paita, deputata del Partito democratico, con un’interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dell’Ambiente, al ministro dei Beni culturali e a quello delle Infrastrutture.

“Nel corso delle ultime festività pasquali e della ricorrenza del 25 aprile – spiega - le località delle Cinque Terre sono state letteralmente prese d’assalto dai turisti con un afflusso che ha congestionato in particolare i borghi di Vernazza Riomaggiore, Manarola e Monterosso. Siamo solo all’inizio della bella stagione e, considerato l’aumento dei croceristi, i numeri sono destinati ad aumentare. La sindaca di Rimaggiore Fabrizia Pecunia in un’intervista ha, a ragione, manifestato preoccupazione per la mancanza di condivisione con le Istituzioni locali, nonché ‘per una visione nella gestione del turismo alle Cinque terre volta solo al loro sfruttamento economico’. Alcuni quotidiani hanno pubblicato delle fotografie, riprese poi dai social network, che hanno il giro del mondo addirittura ironizzando che si trattasse della metropolitana di Tokyo. La Regione Liguria ha diffuso una nota annunciando che nei prossimi giorni il sarà convocato un tavolo istituzionale sulle Cinque Terre. E’ da tempo che le comunità locali sollecitano risposte in merito alle criticità legate al turismo di massa che si aggravano con il passare del tempo e che rischiano di mettere a rischio la bellezza delle Cinque Terre. Vi è anche un problema di ordine pubblico, di sicurezza delle persone e di accessibilità dei mezzi di soccorso”.



“E’ per questo indispensabile che il governo presenti anche progetti che accrescano la sicurezza e alla salvaguardia del territorio nel suo complesso. Chiederò, inoltre, che si concludano al più presto le procedure nomina del presidente del parco, già individuato nella figura di Donatella Bianchi”, conclude.