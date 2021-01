Orlando scrive al ministro su Enel: "Correggerà la decisione"

Fuori provincia - "Ho parlato con il ministro dello sviluppo economico Patuanelli chiedendo di intervenire sull’atto della direzione generale che blocca la decarbonizzazione della centrale di Spezia.

Mi ha garantito che scriverà nelle prossime ore per correggere questa decisione inaccettabile". Così l'onorevole Andrea Orlando via social interviene sulla questione del proseguimento dell'attività della centrale termoelettrica Enel, che avrebbe dovuto cessare la produzione a carbone in queste settimane dopo quasi sessant'anni di attività inquinante sul territorio.