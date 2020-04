Orlando: "Toti ha cercato scorciatoie. Ora lotta a burocrazia. E banche facciano loro parte"

Fuori provincia - Un ringraziamento al “legislatore, che nel 1978 ci ha dato un sistema sanitario pubblico e universalistico”, a tutte le persone che sono tornate a lavoro, a quelle che mai hanno smesso di lavorare. Questi alcuni gli elementi dell'intervento di stamani alla Camera di Andrea Orlando. Il deputato spezzino del Pd, vice di Zingaretti, non ha risparmiato una frecciata ai presidenti di Regione “come Toti che hanno cercato scorciatoie trovando il 'no' non solo delle opposizioni, ma anche dei sindaci dei territori”.



Due le strade da battere in questo momento secondo l'ex ministro di ambiente e giustizia. “Primo punto, le banche – ha detto -, che non stanno facendo il loro lavoro. Lei presidente Conte ha chiesto loro un atto d'amore, io chiedo più sommessamente un atto di responsabilità. Il sistema produttivo non sta in piedi senza quello creditizio. Ma è vero anche che il sistema creditizio non sta in piedi se non funziona quello produttivo. Possiamo rappresentarlo con forza alle banche, tutti insieme, non credo su questo ci siano divisioni”. Altro filone “la lotta alla burocrazia. Faremo proposte in questa direzione e sappiamo che il governo ci sta lavorando. Non parlo di discorsi astratti a tema deregulation, ma di semplificazione. Ci sono ambiti in cui la pubblica amministrazione non è necessario intervenga. Gli adeguamenti normativi necessari per fronteggiare il Covid-19, per quanto riguarda le piccole attività, vogliamo siano liberalizzati. Il principio è fidarsi del 'piccolo'. E che il 'piccolo' comunque non può fare danni grandi”.

Orlando ha concluso invitando a "non calvalcare l'ondata di malessere generata da questa situazione, ma a dare ad essa una risposte politiche come è stato nella storia migliore della nostra Repubblica".