Orlando: "Sbandierando il suo nazionalismo la Lega ha cercato di svenderci alla Russia"

Fuori provincia - Il futuro del Partito Democratico e quello del Paese: questi i temi su cui il vicesegretario democratico Andrea Orlando si è confrontato in un’intervista doppia con il presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti nella sera di Giovedì 18 Luglio alla festa dell’Unità di Ca’ Michele.

Un dibattito lungo e partecipatissimo. La serata è cominciata con l’introduzione del segretario provinciale democratico Enzo Manenti e Giada Moretti, segretaria del PD di Albiano e assessore alle attività produttive e commercio del comune di Aulla. A condurre l’intervista “a due” è stata Irene Rubino, firma de “La Voce Apuana” e de “Il Tirreno”. Partendo da una notizia di stringente attualità: il rischio di un’imminente crisi di governo che viene paventata dai tempi del Russiagate, ma si è concretizzata a seguito del voto discordante di M5s e Lega sull’elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Ue.



“Il problema dell’incontro del Metropole non è se Savoini abbia o meno ricevuto dei soldi – ha osservato l’ex ministro Orlando – questo lo stabilirà la magistratura. Il dramma è che la Lega, sbandierando il suo nazionalismo, ha cercato invece di svenderci a una potenza straniera facendo gli interessi della Russia, quella che si definisce una “democratura”. Ha tradito il nostro Paese. Che il Partito Democratico rappresenti l’alternativa ai populismi lo ha dimostrato con lo straordinario risultato delle primarie. Che, attenzione, non va considerato una cambiale in bianco: quella spinta dal basso rappresenta una richiesta di cambiamento vero. Siamo pronti alla prova delle urne? Io credo di sì. Ma dobbiamo presentare un’idea diversa di società. Se ci scontriamo con Salvini sul terreno dell’immigrazione, perdiamo. Se proponiamo un’idea di società diversa, possiamo farcela. ” Orlando non perde occasione di “strigliare” i dirigenti locali: “L’assetto del Partito non può rimanere immutato dopo la consacrazione di Zingaretti. Bisognerebbe avere la lungimiranza di portare il cambiamento anche all’interno delle segreterie, nel rispetto della convivenza tra le varie anime del nostro Partito.” Un Partito che per Orlando dev’essere plurale: luogo d’incontro, di discussione, capace di parlare agli ultimi e di rispondere alle esigenze concrete dei lavoratori. “Se abbiamo commesso un errore, è stato quello di sottovalutare i rischi del neoliberalismo già a partire dagli anni ‘90. Il progresso è una cosa bellissima, ma la globalizzazione presenta delle gravi insidie. Oggi i colossi tecnologici ci sovrastano, fanno merce delle nostre informazioni. Dobbiamo cominciare a valutare il passaggio a un’economia mista. Tornando parlare a chi ci ha abbandonato. In questo senso il PD va rifondato: basta coi processi competitivi, con le liti. Rivolgiamoci al popolo.”



Lorenzetti ha parlato del futuro delle province, tornando a proporre il superamento della legge Delrio: “Vanno assicurati interventi che permettano di garantire i servizi essenziali per i cittadini come la viabilità, l'edilizia scolastica. Sono convinto anch'io che il voto per Zingaretti risponda a un’esigenza di cambiamento. Per ricucire lo strappo col territorio, propongo ad Enzo Manenti un azzeramento della segreteria provinciale. Il partito va rifondato partendo dal dialogo con chi ha smesso di votarci, con i lavoratori delle aziende in crisi, con chi fatica ad arrivare a fine mese. In una provincia dove governare è sempre più complesso, con Massa e Carrara in mano a Lega e 5Stelle.”