Orlando: "D'accordo con l'impostazione decisa, non si può aprire tutto contemporaneamente"

Fuori provincia - "Non si può fare tutto contemporaneamente, siamo assolutamente d'accordo con l'impostazione del governo. Si è scelto di partire dalla produzione credo giustamente e infatti il 4 di maggio torneranno a lavorare più di 4 milioni di persone anche per dare una risposta adeguata a mantenere la competizione internazionale". Così Andrea Orlando, vice-segretario nazionale del Pd ad Agorà, commenta l'azione e il decreto presentato dal primo ministro Giuseppe Conte per la cosiddetta fase 2: "La misura è fare un passo avanti alla volta, non si può fare tutto contemporaneamente. Non si può tornare subito ad una socialità e a servizi ordinari. Quello che si sta facendo qui lo si sta facendo anche negli altri Paesi, penso alla Francia che ha frenato sulla riapertura delle scuole, ma anche alla Spagna che ha un lockdown più duro del nostro e alla stessa Germania. Quello che il Pd pone al premier è valutare da qui al 4 e poi nel periodo successivo nelle zone nelle quali la curva epidemiologica è scesa se si possono concedere delle aperture più ampie, specie per le piccole attività che soffrono molto questa situazione".