Orlando: "Ci rialzeremo se oltre a rimettere in moto l'economia, si sburocratizzerà lo Stato"

Fuori provincia - Il governo in queste ore sarà chiamato a decidere come compiere i primi passi verso la ripartenza. Ho sempre sostenuto che fosse prematuro parlarne prima, aprire un dibattito anzitempo avrebbe inevitabilmente trasmesso l’idea che si potesse allentare il rigore necessario a contrastare il virus. Adesso grazie, al miglioramento dei dati epidemiologici, dovuto alle misure di contenimento che si delinea in gran parte del Paese è arrivato il momento di compiere alcune scelte. In qualche modo una discussione si è aperta.

Abbiamo sempre affermato che le scelte politiche avrebbero dovuto partire dalle indicazioni della scienza. Va detto che non sempre è stato agevolissimo, eppure questo sforzo va fatto, e va cercato ciò che unisce le diverse indicazioni che vengono da quel mondo utilizzando le istituzioni che a ciò sono preposte e che nel nostro Paese possono utilizzare eccellenze riconosciute. Poi, però, ci sono, nello spettro definito dai tecnici, delle decisioni che hanno inevitabilmente carattere politico.



Il governo ha sicuramente più elementi di me per agire nella giusta direzione. Mi limito a segnalare alcune considerazioni che ho letto in queste ore e che mi paiono giuste. Non ho pretesa di completezza, nè verità in tasca.

E so benissimo che accanto alle questioni che richiamo ce ne sono molte altre. Lo sforzo dei prossimi giorni però sarà proprio questo, non contrapporre le istanze e i problemi ma provare a dare ad essi un filo logico, ricomporli e poi tentare di risolverli. Su un quotidiano ho letto che la task force incaricata dal presidente Conte di predisporre la ripartenza, ha indicato un principio secondo il quale nell’allentamento si dovrà tenere conto del livello del contagio, della disponibilità dei presidi sanitari e di quella dei posti letto Covid delle diverse realtà territoriali.

Mi paiono considerazioni molto sagge.

Il sindacato, contrariamente a quanto si è talvolta scritto, ha svolto un ruolo importante affinché proseguisse l’attività di molti settori economici e l’erogazione di servizi pubblici essenziali. Oggi i lavoratori e chi li rappresenta chiedono di essere coinvolti al centro e in periferia nella ripresa. Penso che questa disponibilità non vada lasciata cadere. La ministra degli interni ha detto che proporrà un allentamento delle misure che oggi impediscono le cerimonie funebri e il culto religioso. Credo, che adesso che le cose vanno in molte realtà migliorando, rispettando i requisiti di sicurezza, questo sia un obiettivo da sostenere. Una società si tiene unita anche grazie a momenti che afferiscono alla dimensione spirituale e che contraddistinguono la nostra civiltà.



Infine, una mia considerazione. L’Italia si rialzerà se mentre l’economia si rimette in moto faticosamente, si produrrà la più importante azione di sburocratizzazione e di semplificazione della sua storia. È certo un problema di regole, che andranno cambiate ma è anche questione di comportamenti, di atteggiamento degli organi dell’amministrazione attiva e di quelli di controllo. Non servono procedure straordinarie o Superman, serve uno straordinario sforzo collettivo che stia alla base di un nuovo patto tra società e amministrazione pubblica. Un sforzo che sappia volgere in positivo la terribile scossa che ci ha inferto il virus. Sarebbe stato sbagliato parlare di questo e di molte altre scelte che andranno compiute ignorando i numeri impietosi del contagio e dei suoi effetti.

Ora però è necessario indicare una prospettiva, dando riferimenti a chi dovrà mettersi all’opera, consentendogli di prepararsi per tempo e a chi ancora dovrà attendere e per questo andrà sostenuto. È fondamentale che nelle prossime ore si avverta la direzione di marcia. Non mancheranno le polemiche, le critiche e i giudizi sommari. Il malessere è grande, le difficoltà sono enormi e i compilatori di pagelle abbondano. Tuttavia, sono sicuro che l’Italia sia in grado di dare il meglio in momenti come questi e anche di distinguere tra chi opera per il bene comune e chi soffia sul fuoco.



Andrea Orlando

Deputato e vice-segretario nazionale Partito Democratico