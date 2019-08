Nuovo governo con maggioranza M5S e Pd, la Lega fuori dai giochi

Fuori provincia - Giuseppe Conte salirà al Colle questa sera o domani per ottenere dal Presidente della Repubblica il via libera a formare un nuovo governo. Strada spianata verso un sodalizio con maggioranza Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico dopo il secondo giro di consultazioni svolto da Sergio Mattarella. Hanno parlato ormai tutti i gruppi parlamentari dopo l'incontro al Quirinale che segue quello della scorsa settimana. Luigi Di Maio ha confermato come Matteo Salvini gli abbia offerto la presidenza del consiglio per tentare di ricucire in extremis il rapporto dopo lo strappo voluto proprio al capo della Lega, che di fatto ha causato la caduta del Conte I con l'annuncio di una mozione di sfiducia che poi ha ritirato in corsa. Il domino innescato allora ha portato oggi a un cambio della maggioranza su cui si reggerà il Conte II. Attesa per capire chi farà parte della squadra di governo.