Niente pedaggio per i mezzi di soccorso, proposta romana della Paita

Fuori provincia - Niente pedaggio autostradale per i mezzi che portano soccorso o aiuto alla popolazione, dalle ambulanze ai veicoli della protezione civile o della croce rossa. A prevederlo un emendamento alla riforma del Codice della strada presentato dal gruppo Pd promosso dalla deputata Raffaela

Paita in commissione Trasporti alla Camera. Tra le proposte avanzate dai dem (in particolare da Luciano Nobili) anche l'equiparazione alle biciclette, per quanto riguarda le regole di circolazione su strada, per "i veicoli per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica", come i monopattini o gli hoverboard. Il Pd ha anche firmato un emendamento (prima proponente Maria Chiara Gadda) per sancire, in modo netto, la gratuita' dei parcheggi su strisce blu per le auto al servizio di persone invalide.