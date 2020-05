Nautica, Rixi (Lega): “Limitazioni a bordo senza senso"

Fuori provincia - “Mentre la Francia apre alla navigazione diportistica, in Italia, non ci sono ancora indicazioni precise e le aperture a macchia di leopardo, lasciate all’esclusiva scelta delle ordinanze regionali, rischiano di affossare un comparto di punta della nostra economia del mare. Le attuali limitazioni alle uscite in barca sono semplicemente senza senso e denotano il totale analfabetismo sulla realtà della nautica da parte del governo. Bene fa la Liguria ad aprire almeno a nuclei familiari residenti nella stessa abitazione, ma il governo deve autorizzare uscite anche a equipaggi in numero adeguato alle dimensioni del natante. In Francia, fino al 2 giugno, potranno mettersi in navigazione equipaggi fino a 10 persone, purché siano rispettate le distanze di sicurezza. Un’ordinanza, quella francese, di buon senso che dovrebbe essere anche adottata in Italia se non vogliamo irrimediabilmente invitare i nostri diportisti a scegliere marine e porticcioli della vicina Costa Azzurra. La filiera della nautica e del diportismo in particolare sono già pesanti, a causa del prolungato lockdown delle marine e dei cantieri. La nautica, dal 2013 al 2019, era tra i settori più in salute, con una crescita del 75% di fatturato, ma in sole due settimane di lockdown la cantieristica italiana ha perso il 15% di fatturato con un’emorragia di oltre 5mila posti di lavoro. Se il ministero dei Trasporti, in accordo con le Capitanerie di porto, non interverrà al più presto, dando una rotta che sia conforme alle reali esigenze del settore, si rischia di finire in una secca da cui sarà molto difficile uscire”.

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi.