Misure restrittive confermate almeno sino a Pasqua

Fuori provincia - Ciò che era stato ventilato, diventa certezza. L'Italia rimarrà immobile sino alla prossima Pasqua perchè l'allarme non è affatto cessato e i numeri dei morti che ogni giorno raccontiamo ne sono diretta testimonianza. Il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l'informativa in Senato sulla situazione dell'emergenza, ha di fatto confermato che si andrà avanti con queste misure fino al 13 aprile per poi vedere a che punto saremo. Guai ad allentare la presa, ad avere fretta di tornare ad una parvenza di normalità perché "sarà una battaglia lunga, e non dobbiamo abbassare la guardia".



Attendiamoci un ritorno graduale ad una normalità che non sarà comunque la stessa di prima, spiegano da più parte tutti gli scienziati coinvolti. Chiaro che il vaccino sarà la risposta più importante ma anche quella più lontana: almeno 12-18 mesi, a essere ottimisti. In aula Matteo Renzi, che nei giorni scorsi aveva chiesto la riapertura delle aziende, ha detto la sua: "Riapriamo con intelligenza e gradualità, altrimenti ogni settimana buttiamo buttando dieci miliardi di euro e sarà una carneficina di posti di lavoro".



Tutto questo mentre centinaia di migliaia di italiani si stanno scornando sul sito dell'Inps per la richiesta degli ormai famosi 600 euro. Lentezze record, pagine da ricaricare, imprecazioni ma pure un presunto bug, piuttosto grave: molti utenti di Città della Spezia ci hanno scritto per segnalarci che, dopo una serie interminabile di tentativi, sono finalmente entrati con il proprio pin personale ma hanno visto comparire sui loro schermi la pagina di accesso a MyInps di altri contribuenti. Una sorta di reindirizzamento sui profili privati di altri cittadini, con dati sensibili di sconosciuti accessibili come se niente fosse. E tanti saluti alla privacy.