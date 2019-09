Mattarella saluta la stampa e ne riconosce il ruolo

Fuori provincia - Reduce dalle fatiche che hanno portato alla nascita del governo Conte bis, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto portare un saluto ai cronisti e agli operatori che in questa settimana hanno affollato la sala che ha accolto le rapide conferenze post colloqui quirinalizi nonché, oggi, la presentazione della squadra di governo da parte del premier. Il Capo dello Stato ha sottolineato “l'importanza e il valore della libera stampa” , in generale e in relazione al ruolo svolto nel concitato periodo della crisi appena conclusasi. Mattarella ha spiegato di aver seguito con attenzione le cronache televisive e di aver letto tutti i giorni i quotidiani. Cartacei e online, come ha tenuto a precisare, dimostrando un occhio del tutto attento alla realtà dell'informazione contemporanea.



Il testo del discorso di Mattarella



Vi tratterrò per pochi istanti. Sono qui per rivolgere un saluto a tutti voi, non per fare una dichiarazione.



Una volta che, in base alle indicazioni di una maggioranza parlamentare, si è formato un governo, la parola compete al Parlamento e al Governo.



Difatti il Governo, nei prossimi giorni, si presenterà davanti alle Camere per chiedere la fiducia e presentare il suo programma.



Sono entrato in questa Sala stampa soltanto per salutarvi e ringraziarvi del vostro lavoro e dell’impegno con cui avete informato i nostri concittadini, sperando che il Quirinale vi abbia messo in condizione di poterlo fare senza troppi disagi.



Vorrei aggiungere che per me è stato di grande interesse leggere ogni mattina, sui giornali stampati oppure on-line, o ascoltare la sera in tv, le cronache e le interpretazioni dei fatti da diversi punti di vista.



Questo confronto tra prospettive differenti, opinioni diverse e diverse valutazioni, è prezioso per me, come per chiunque. E, ancora una volta, sottolinea l’importanza e il valore della libera stampa.



Grazie e buon lavoro



Il presidente della Repubblica

Sergio Mattarella