Mantero: "Incardinato Ddl su canapa industriale, primo passo per rivoluzione verde"

Fuori provincia - Finalmente una buona notizia. Oggi viene incardinato in Senato la discussione del mio disegno di legge per regolamentare la canapa industriale. Tradotto, vuol dire che iniziamo a lavorare su un disegno di legge fondamentale per un settore che riguarda 3000 aziende e sostiene 12 mila famiglie.

Gli agricoltori che hanno avuto il coraggio di investire in questa pianta straordinaria, per lo più giovani, hanno spesso ridato vita a territori abbandonati e una prospettiva a molti lavoratori. Possiamo tornare ad essere i primi produttori mondiali di canapa e utilizzare questa pianta per una vera rivoluzione verde. Canapa vuol dire tessuti, bio edilizia, bio plastica, fitodepurazione, carta, alimenti dall’altissimo valore nutrizionale, cosmesi, cura e tanto altro. Vanno date delle chiare regole agli agricoltori e imprenditori per lavorare e investire con tranquillità e ai consumatori va garantito un prodotto tracciabile e sicuro. Questo lo possiamo fare solo normando questa materia, senza paure e pregiudizi.

È solo il primo passo. A volte tenere duro, insistere fino a diventare fastidiosi, porta qualche risultato. Si comincia. Meglio tardi che mai.



Lo scrive su Facebook il senatore ligure del M5S e membro della commissione Agricoltura al Senato, Matteo Mantero.