Ma quale "liberi tutti", si resterà in lockdown fino al 3 maggio

Fuori provincia - Tutto chiuso, o quasi, fino al prossimo 3 maggio. Sembra praticamente certo che in Italia il "lockdown" verrà prolungato fino al terzo giorno del prossimo mese. Sono stati giorni di intensa riflessione per il Governo italiano che sembra seguire la strada di proseguire con i piedi di piombo. Nessun "liberi tutti" insomma il prossimo 13 aprile, solo qualche apertura mirata per qualche attività produttiva. Permarranno invece tutte le misure di contenimento e le limitazioni agli spostamenti per altri 20 giorni. Per quanto concerne poi l'avvicinarsi della Pasqua una circolare del Viminale rafforzerà i controlli chiedendo alle forze di polizia una particolare attenzione per evitare che gli italiani si riversino nelle seconde case.