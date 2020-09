Fuori provincia - Oggi pomeriggio a Roma, presso l'Hotel d'Azeglio in via Camillo Benso di Cavour, i neoeletti Consiglieri regionali della Lega in Liguria, Stefano Mai, Brunello Brunetto, Alessandro Piana, Alessio Piana, Sandro Garibaldi e Gianmarco Medusei, hanno partecipato alla riunione organizzata dal Leader del partito Matteo Salvini. Erano presenti anche il deputato e segretario regionale Lega Liguria, Edoardo Rixi e il deputato e referente provinciale di Genova, Lorenzo Viviani.