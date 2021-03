Lavoro, Gagliardi: "Governo intervenga contro la disoccupazione femminile"

Fuori provincia - “Il 2020 è stato un anno difficilissimo per tutti, per le donne di piu’. Il calo dell’occupazione femminile certificato dai vari istituti di statistica italiani ed europei è arrivato a cifre allarmanti su cui il governo deve intervenire immediatamente”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Anche nella media UE il nostro Paese si attesta tra i peggiori con la conferma del dato in cui lo scorso anno tra aprile e settembre sono state 402.000 mila le donne che hanno perso la loro occupazione. Una battuta di arresto preoccupante in un momento cosi delicato per l’economia italiana ma anche per la tenuta del tessuto sociale del Paese considerando che le donne non solo lavorano ma seguono anche i nuclei familiari soprattutto in questo frangente emergenziale e con i giovani che spesso rimangono a casa a causa della chiusura delle scuole per la pandemia. Chiediamo al governo di destinare in ogni provvedimento possibile, dal dl Sostegno al Recovery plan, piu’ fondi per incentivare le aziende e le attivita’ professionali ad assumere donne. Sarebbe una decisione di buon senso e che sicuramente, nell'imminenza della festa della donna, verrebbe sostenuta da tutte le parti politiche”, conclude.