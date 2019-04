La ministra Trenta: "Felice della gioia nei vostri occhi"

Dal Brasile arrivano gli auguri per le due marinaie unite civilmente alla Spezia. E su Facebook risponde alle critiche: "Esprimono i nostri valori, guardiamole senza pregiudizio".

Fuori provincia - "Volevo rivolgere i miei più sinceri auguri a Lorella e Rosy - ho saputo che i vostri amici vi chiamano così - i nostri due marinai che il 31 marzo hanno celebrato la loro unione". Arrivano dal Brasile, dove è in missione, le congratulazioni della ministra della Difesa Elisabetta Trenta alla tenente di vascello Rosa Maria Mogavero e alla marescialla Lorella Cipro, le due marinaie che ieri mattina si sono unite civilmente nella sale del CAMeC alla Spezia. "Sono stata davvero felice di vedere le immagini del vostro giorno più bello, con le famiglie riunite e tanta gioia nei vostri sguardi. Lorella e Rosy sono l’esempio di una importante evoluzione culturale, nelle Forze Armate e nel nostro Paese. Auguri ragazze!", scrive su Facebook.



Tanti gli auguri e gli attestati di stima, non mancano però le voci critiche. E la ministra non si sottrae al confronto con la platea. A chi vede incrinati i valori delle forze armate nell'amore tra Rosa Maria e Lorella risponde: "Dio c’è dove c’è l’amore; le due donne lavorano per la Patria, sono militari. Si sono unite a formare una famiglia, non tradizionale, ma che sarà basata su rispetto e amore e, con loro, c’erano le loro famiglie che l’hanno reciprocamente accolte. Io ci vedo tutti e tre i nostri valori! Bisogna essere semplicemente capaci di guardare senza il pregiudizio".