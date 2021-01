Infrastrutture, Gagliardi (Cambiamo): "Finalmente i commissari, restano perplessità"

Fuori provincia - “Finalmente, dopo il movimentato voto di fiducia al governo ma sempre con il favore delle tenebre in modo da attirare meno commenti negativi possibili, e’ arrivato ieri in serata il nuovo schema di Dpcm che contiene, oltre all’elenco delle opere, la lista con i nomi dei commissari che tanto abbiamo richiesto”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Per la Liguria e’ un passaggio importante perche’ vi sono opere strategiche come il raddoppio della tratta ferroviaria Genova Ventimiglia, la diga foranea di Genova e il raddoppio della Pontremolese. Tuttavia qualche perplessita’ sorge, lo schema di questo Dpcm ha sostituito quello di dicembre, dove mancava la lista commissari, e così si dilatano di nuovo i tempi di apertura dei cantieri perché si riaprono tutti i termini previsti per la procedura. Poi, il fatto che piu’ opere vengano assegnate a un singolo commissario puo’ rallentare l’iter di realizzazione delle stesse. Dobbiamo far ripartire l’Italia e non ci possiamo più permettere passaggi a vuoto per prendere tempo in attesa che la maggioranza trovi gli accordi”, conclude. Nella lista delle opere strategiche, anche il raddoppio della Pontremolese.