I motociclisti Punishers omaggiano Salvini, che monta su una Harley

Fuori provincia - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, leader della Lega, mercoledì è salito in Liguria per la commemorazione delle vittime del Ponte Morandi a un anno dalla tragedia. Dopo Genova, ha fatto tappa a Recco e alla Spezia. Nella località famosa per la focaccia al formaggio, il leader leghista ha incontrato i motociclisti spezzini del Mc Punishers Italy, composto per la maggioranza da militari e appartenenti alle forze di polizia. Al motto di "Lealtà, onore, rispetto", i Punishers si sono distinti anche per il loro impegno benefico. "Nell'occasione - raccontano dal sodalizio - a Salvini è stata donata una targa dal presidente Flavio Vescovi 'Junio' e il ministro si è prestato a delle foto sulle Harley Davidson".