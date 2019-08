Governo, Orlando tra ministeri e carica di vice premier

Fuori provincia - Ribollono a Roma le trattative per la formazione di un governo Pd-Cinquestelle. Tra le figure centrali del certosino lavoro di tessitura c'è l'onorevole spezzino Andrea Orlando, del quale si dà per scontato un ruolo di primissimo piano nel governo che, con ogni probabilità, nascerà nelle prossime ore. Si parla di un possibile ritorno al Ministero della Giustizia o di una terza avventura ministeriale (dopo Via Arenula e l'Ambiente) come successore di Salvini al Viminale. Altra ipotesi? Orlando vice premier di Conte. Interrogato mezz'ora fa da Andrea Molino di La7 sulla spendibilità orlandiana come vice del presidente del consiglio, il Dem spezzino ha risposto: "Liberi di pensarlo, poi non è detto che andrà così".