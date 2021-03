Giustizia, Gagliardi: "Continua il malfunzionamento del portale telematico"

Fuori provincia - “Il continuo inceppamento del portale telematico e’ un problema su cui il ministero doveva gia’ essere intervenuto senza perdere tempo. La protesta degli avvocati penalisti purtroppo e’ la prova che da via Arenula nessuno prende in considerazione le loro richieste ma soprattutto non ha a cuore il diritto alla difesa dei cittadini”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Il 3 marzo ho depositato una interrogazione alla Camera in cui chiedevo al ministro della Giustizia quali iniziative intendesse adottare immediatamente per affermare la piena garanzia dell'irrinunciabile diritto di difesa e fornire uno strumento telematico efficiente e funzionante, strumento divenuto obbligatorio per tante delle attività di deposito di documenti inerenti al procedimento penale. Ad oggi ancora non ho ottenuto una risposta. Qualsiasi sara’ la decisione dell’Unione delle Camere Penali avra’ il mio pieno sostegno perche’ non e’ ammissibile questo silenzio e l’inerzia nel risolvere tale problema da parte di chi dovrebbe garantire il corretto svolgimento della giustizia e che il diritto di difesa non venga mai compresso”, conclude.