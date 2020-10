Gagliardi: "Stanziare fondi per interventi e progettazione a difesa del suolo"

Fuori provincia - “Io vivo un una zona colpita da alluvione e so cosa vuol dire spalare il fango e andare avanti nonostante la natura si sia portata via una parte della tua vita. Tuttavia ricordo l’importanza di fare e bene prevenzione perché significa ridurre il rischio, ma soprattutto non spendere nell’emergenza bensì investire prima e meglio”. Dichiara in aula alla Camera la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi, durante l’informativa del ministro Costa sulle iniziative a contrasto del dissesto idrogeologico. “Non concordo con le sue osservazioni sui sindaci, io sono anche amministratore locale e leggere che è un po’ colpa dei primi cittadini se non si porta a termine un progetto dispiace. Non è sufficiente centralizzare le progettazioni in una struttura ministeriale. L’Italia è fragile e a mio avviso il sistema migliore per difendere il suolo dal dissesto idrogeologico è finanziare anche la progettazione, proprio perché i piccoli comuni hanno difficoltà”, conclude.