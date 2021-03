Gagliardi: "Si introduca lo scudo penale per il personale del Servizio sanitario nazionale"

Fuori provincia - “Il dibattito sull'uscita dal tunnel della pandemia vede alcuni punti fondamentali che rivendichiamo da tempo. Per primi abbiamo raccolto la richiesta degli infermieri e dei medici del Servizio sanitario nazionale e siamo contenti che questa istanza sia stata accolta nel dl Sostegni, per lo meno per le vaccinazioni. Si tratta dell’annullamento del vincolo di esclusivita’ al di fuori dell’orario servizio per il personale sanitario che aderisce all’attivita’ di somministrazione del vaccino contro il Covid”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Ora ci aspettiamo che lo stesso atteggiamento lo si tenga su un altro tema altrettanto importante, lo scudo penale per i medici e gli infermieri. Una garanzia che li pone al riparo da eventuali responsabilità di carattere penale per l’attività di somministrazione dei vaccini. L’incremento delle dosi di vaccino in arrivo in Italia annunciato dal governo dovrebbe infine permettere quel cambio di passo della campagna di vaccinazione fondamentale per la ripresa sociale ed economica del Paese in tempi brevi”, conclude.