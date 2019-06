Gagliardi (FI), interrogazione parlamentare a tutela dell'artigianato

Fuori provincia - “La tutela del lavoro dei nostri artigiani deve essere prioritaria nell'agenda politica del nostro paese, perché ne rappresenta una delle sue ricchezze” così Manuela Gagliardi deputato ligure di FI, nel presentare la sua interrogazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. “La crisi economico-finanziaria che ha investito il Paese da circa dieci anni non risulta ancora superata – ha spiegato il depuatato – e in particolar modo alcuni settori registrano forti disagi. Per rispondere a questo trend negativo, diverse realtà territoriali hanno visto la nascita di cooperative di artigiani. I soci di cooperativa sono storicamente stati inquadrati, anche e soprattutto ai fini previdenziali, come lavoratori dipendenti e non riconosciuti come lavoratori autonomi, con i conseguenti relativi oneri e obblighi previdenziali. Il Ministero del lavoro dovrebbe adoperarsi, in aderenza alle norme di legge e anche a seguito di diverse sentenze dei tribunali amministrativi regionali in tal senso, per individuare soluzioni volte a tutelare gli interessi delle imprese e dei soci, ma anche in generale di tutti i lavoratori interessati. Anche a seguito delle segnalazioni della Unione italiana cooperative-Unione regionale Marche e di Confartigianato de La Spezia, chiedo quindi – ha concluso – quali azioni saranno intraprese dal Governo per garantire l'applicazione del diritto, affinché le cooperative possano gestire i rapporti di lavoro, salvaguardando i livelli occupazionali e promuovendo così il patrimonio produttivo e il know how delle diverse realtà territoriali italiane.”