Gagliardi (Cambiamo!): "Riapertura silvicoltura è una buona notizia"

Fuori provincia - “La riapertura sul settore della silvicoltura annunciato dal premier Conte è una buona notizia”. Dichiarano in una nota la parlamentare Manuela Gagliardi, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri. “Nei giorni scorsi lo abbiamo chiesto con forza, spiegando che il settore è strategico non solo per concorrere alla ripresa economica dell’Italia, ma anche perché permette la giusta manutenzione del territorio e con tutte le attenzioni di sicurezza del caso per i lavoratori. Siamo soddisfatti che il governo abbia recepito la nostra richiesta, è una vittoria per la Liguria e per l’Italia”, concludono.