Gagliardi (Cambiamo!): "Parlamento approvi norma su equo compenso"

Fuori provincia - "Quanto sostenuto dal Presidente dell'AdEPP (Associazione degli enti previdenziali privati) Alberto Oliveti in relazione al principio "dell'equo compenso" è di buon senso. La prestazione professionale deve essere sempre riconosciuta anche e soprattutto dalle istituzioni che intendono avvalersi, ricorrendo all'assegnazione di incarichi esterni, di collaboratori chiamati a risolvere grazie alla loro preparazione ed esperienza questioni particolari". Lo afferma Manuela Gagliardi deputata di Cambiamo! in una nota. "Sono pienamente d'accordo nel sostenere, per farla approvare quanto prima, la legge sull'equo compenso, peraltro già approvata e presente in molte regioni, intesa come strumento a tutela e garanzia delle prestazioni erogate dai professionisti".