Gagliardi (Cambiamo): "Il governo procede in ordine sparso"

Fuori provincia - «Dalla lettura odierna delle interviste ad alcuni ministri emerge chiaramente lo smarrimento del governo davanti a una situazione così grave. Un pericoloso ordine sparso dove ognuno ha la sua ricetta che non porta a nessuna cura reale, ma solo all'ennesima medicina amara per gli italiani». E' quanto afferma Manuela Gagliardi di Cambiamo!. «Serve un'iniezione di liquidità ben superiore a 25 miliardi di euro, almeno 100 come sosteniamo noi di Cambiamo!. Serve avere da subito indicazioni chiare sui modi e i tempi delle erogazioni di denaro. Il sostegno più importante e immediato deve essere alle famiglie, alle partite Iva e alle imprese, loro sono il primo anello della catena, quello che oggi soffre di più per non poter svolgere la propria attività lavorativa. Diamo immediatamente un contributo a tutti per consentire di affrontare con serenità questa chiusura che impedisce a tanti di avere fonti di sostentamento», aggiunge. «Contestualmente il piano di rilancio delle grandi opere appena presentato al governo deve essere ampliato almeno al doppio di quelle annunciate, si deve arrivare a far partire immediatamente 50 infrastrutture strategiche che sostengano l'economia nazionale. Servono tempestività, fatti concreti e zero parole, così da essere pronti a ripartire quando terminerà questa emergenza nazionale", conclude la deputata.