Gagliardi (Cambiamo): "Governo sta minando democrazia"

Fuori provincia - “Di scorciatoie Orlando e la sua maggioranza se ne intendono, con la scusa della sicurezza governano a colpi di decreti minando la democrazia”. Così replica la parlamentare Manuela Gagliardi (Cambiamo!) al vicesegretario del PD Andrea Orlando (intervenutoQUI). “Stia tranquillo, se i governatori prendono decisioni differenti non è per disobbedienza ne tantomeno per prendere in giro i cittadini di cui hanno profondo rispetto, a differenza di qualcun altro. Toti conosce bene il suo territorio e sa perfettamente fino a che punto puo’ spingersi, non come chi a Roma non sa neanche governare il proprio condominio. La cosa peggiore è morire per le indecisioni altrui e questo non lo possiamo più permettere, per il bene dell’Italia”.