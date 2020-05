Gagliardi (Cambiamo): "Decreto rilancio, mancano risposte"

Fuori provincia - «Speriamo che in questo decreto ci sia molto, ma temiamo che ci sia veramente poco». E' il commento di Manuela Gagliardi, deputata spezzina di Cambiamo!, alla vigilia del Decreto rilancio che oggi sarà approvato nel Consiglio dei Ministri. «Doveva essere il decreto aprile, poi è diventato il decreto maggio, alla fine è il decreto rilancio. Per far capire il clima di incertezza. Girano delle bozze - aggiunge la deputata - ma non sappiamo nulla di preciso. Purtroppo questa volta il governo ha deciso di non coinvolgerci a nessun tavolo per ascoltare le nostre richieste. Quindi naturalmente ci basiamo su quello che leggiamo sulla stampa». «E a giudicare dall'ultima bozza - osserva la parlamentare - è un decreto sostanzialmente scarno. Non ci sono le risposte che riguardano le imprese, non ci sono le risposte ai cittadini e neppure agli enti locali che devono erogare servizi avendo le casse vuote, visto che in questo momento le tasse non vengono riscosse. Insomma è un decreto che lascia un po' tutti insoddisfatti».