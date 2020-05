Ferri (Iv): "Vaglia e cambiali, ok a sospensione termini"

Fuori provincia - E’ stato approvato dalle Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera l’emendamento a prime firme Marattin - Ferri all’art. 11 del DL liquiditá che proroga fino al 30 agosto la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

"Questo periodo di proroga - illustra Cosimo Maria Ferri (Italia viva) componente commissione Giustizia Camera dei Deputati - opererà quindi anche sui termini per la levata dei protesti.

La quasi totalità delle forze politiche ha sottoscritto l’emendamento iniziale.

Una norma a sostegno di commercianti e imprenditori, che consente loro di avere un periodo di tempo a disposizione necessario per far ripartire le loro attività. È un segno importante vedere l’unione delle forze politiche su un tema concreto a sostegno di cittadini in difficoltà. Quando la politica lavora insieme si vedono i risultati. L’ emendamento e’ stato sottoscritto e votato da tutti i partiti (tranne la Lega che non lo ha sottoscritto e si è’ astenuta). E’ importante che la Politica insieme abbia voluto dare questa risposta. E’ giusto condividerlo nell’interesse di chi ha tante preoccupazioni e sta riavviando la propria attività nella consapevolezza che sarà tutto diverso. Possono sembrare gocce ma trasmettono fiducia e devono stimolare la politica a trovare unità sui temi che interessano ai cittadini".