Exit Poll La7, Lega sotto il 30%. Pd e M5S vicinissimi

Anche l'instant poll elaborato da YouTrend per SkyTg24 conferma le distanze.

Fuori provincia - Primo multipoll Swg per La7 quando scoccano le 23. La Lega di Matteo Salvini è prima, in una forchetta che va da 26,5% a 29,5%. Secondo posto, sempre secondo gli exit poll che ovviamente non sono i dati veri visto che lo spoglio è appena iniziato, il Partito Democratico secondo un intervallo che va da 21,0% a 21,4%, molto vicini al Movimento Cinque Stelle (20,0%-23,0%) mentre Forza Italia è fra il 9% e l'11% con Fratelli d'Italia tra il 5 e il 7%, mentre gli altri, compresi +Europa e la Sinistra, sarebbero sotto il 4%.



Anche gli Insant Poll di YouTrend per SkyTg24 mette in cima a tutti la Lega fra il 27 e il 30%, Pd al secondo posto fra 21,50-24,50%, davanti ai Cinque Stelle fra il 20 e il 23%, Forza Italia fra il 9 e l'11%, Fratelli d'Italia fra il 5 e il 7%.