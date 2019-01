Europee, Luigi Grillo: "Il governo giallo-verde vuole gli applausi, noi siamo preoccupati"

Fuori provincia - “Siamo preoccupati , molto preoccupati perché la realtà, che quotidianamente viviamo, è assai diversa da come viene rappresentata dai robusti apparati massa - mediali del duo Di Maio – Salvini”. Lo scrive il politico Luigi Grillo in una nota in vista delle prossime elezioni europee.

“Informato - scrive Grillo - delle previsioni di Banca d’Italia sulla crescita 2019 ( + 0,6 % ) il vice premier Di Maio ha dichiarato: “Banca d’ Italia da diversi anni non ci prende,sono stime apocalittiche”. Mettendo in fila le dichiarazioni che lo stesso Di Maio ha rilasciato negli ultimi tre mesi : Abbiamo sconfitto la povertà. Ci stiamo apprestando a fruire di un nuovo boom economico simile a quello degli anni ’50 e ‘60. Il 17 gennaio è stato fondato un nuovo welfare state in Italia ( Lord Beveridge si sta rivoltando nella tomba)dovremmo dirci soddisfatti e manifestare apprezzamento per l’azione del governo in carica”.

“Parliamo della crescita economica del Paese - sottolinea -. La Banca d’Italia , istituzione che il mondo ci invidia, fa un stima di crescita per il 2019 dello 0,6 %. La Bca Italia arriva a questa previsione dopo aver segnalato : dati negativi dell’ultimo trimestre del 2018 riguardo la produzione industriale, il peggioramento del trend del commercio mondiale, la netta riduzione degli investimenti delle imprese italiane nell’ultimo semestre del 2018 e la minore fiducia che gli investitori esteri mostrano da mesi verso il nostro Paese”.

“Purtroppo per l’onorevole Di Maio - prosegue Grillo - , altre prestigiose istituzioni finanziarie internazionali ( S & P - Oxford Economics – Goldman Saachs ) prevedono una crescita inferiore a quella fornita da BIT ( si va dallo 0,5% allo 0,0% ). Primo suggerimento : il Vice Premier anziché ricorrere agli slogan e agli insulti gratuiti, faccia quello che il governo Amato ha fatto, in una circostanza simile ,nel 2001.

In quell’anno la Bca d’ Italia di A.Fazio prevedeva un extra deficit di 35 MDI nel bilancio dello Stato ; Amato non condivideva quella previsione ma , da politico responsabile e accorto, istitui’ un comitato composto da persone competenti ed esperte sui conti pubblici ( ISTAT , Ragioneria Generale dello Stato , Ufficio Economico di Palazzo Chigi ) che in poco tempo confermarono la giustezza delle previsioni di Bca d’Italia”.

“Alle critiche piovute da più parti - prosegue il politico -il Governo giallo – verde si difende dicendo: ‘Abbiamo fatto una manovra espansiva mettendo in circuito più di 10 MDI proprio per cambiare , per favorire la crescita’. Secondo suggerimento : La Banca d’Italia non nega che la manovra del Governo sia espansiva, ma la giudica “ una manovra assai poco espansiva una manovra molto moderatamente espansiva.” Il più autorevole economista Keynesiano in Europa, il francese Bluasciard , ha dichiarato in proposito :” la manovra del Governo Conte avrà un moltiplicatore uguale zero !” Il 31 gennaio p.v. l’ISTAT ci fornirà la fotografia vera dello stato di salute del Paese”.

“Avremmo un dato certo non una previsione - conclude Grillo -. Se i dati dell’Istituto di Statistica Italiano dovessero confermare che siamo in recessione, cosa si inventerà il robusto apparato mass – mediale del governo giallo – verde ? E l’On Di Maio che scusa accamperà?”