Elezioni comunali in autunno, Toti in sella per tre mesi in più

Fuori provincia - Elezioni comunali previste nella tarda primavera 2020 destinate a slittare. E' quanto prevede una bozza, ancora provvisoria e soggetta a possibili modifiche, del Decreto coronavirus. Nella bozza, come riferisce Ansa, si parla di voto rinviato tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020, quando, si spera, l'emergenza sanitaria sarà rientrata. Nello Spezzino i comuni al voto quest'anno sono Lerici e Levanto.

Il testo riporta poi che il mandato delle giunte regionali a statuto ordinario in scadenza viene prorogato di tre mesi rispetto alla durata prevista fino ad ora dalla legge. La Regione Liguria vedrebbe quindi la giunta Toti in sella fino a settembre. E il referendum per il taglio dei parlamentari andrà in scena probabilmente in autunno.