Ecco il governo Draghi, Orlando ministro del Lavoro

Fuori provincia - Terza esperienza da ministro per Andrea Orlando, deputato e vice segretario del Partito democratico. Il Dem spezzino classe 1969, già ministro dell'Ambiente del governo Letta (2013-14) e ministro della Giustizia dei governi Renzi e Gentiloni (2014-18), sarà il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Draghi, che si insedierà ufficialmente domani con giuramento alle 12.00. L'elenco dei ministri:



Ministri con portafoglio

Luigi Di Maio, Esteri

Luciana Lamorgese, Interno

Marta Cartabia, Giustizia

Lorenzo Guerini, Difesa

Daniele Franco, Economia

Giancarlo Giorgetti, Sviluppo economico

Stefano Patuanelli, Politiche agricole

Roberto Cingolani, Ambiente/Transizione ecologica

Roberto Giovannini, Infrastrutture e Trasporti

Andrea Orlando, Lavoro e Politiche sociali

Patrizio Bianchi, Istruzione

Maria Cristina Messa, Università e ricerca

Dario Franceschini, Cultura (scorporata dal Turismo)

Roberto Speranza, Salute



Ministri senza portafoglio



Fedrico D'incà, Rapporti con il Parlamento

Vittorio Colao, Innovazione tecnologica e Transizione digitale

Renato Brunetta, Pubblica amministrazione

Maria Stella Gelmini, Affari generali e autonomie

Mara Carfagna, Sud e Coesione territoriale

Fabiana Dadone, Politiche giovanili

Elena Bonetti, Pari opportunità e Famiglia

Erica Stefani, Disabilità

Massimo Garavaglia, Coordinamento iniziative per il turismo (preposto alla creazione del nuovo ministero del Turismo, con portafoglio)



Il presidente Draghi proporrà Roberto Garofalo come sottosegretario alla presidenza.