Draghi accetta l'incarico con riserva: "Servono risposte all'altezza"

Al via le consultazioni con le forze politiche.

Fuori provincia - Mario Draghi ha accettato l'incarico di presidente del consiglio dal presidente Matterella, con riserva, che il professore scioglierà al termine delle consultazioni con le forze politiche, come comunicato nella breve comunicazione alla stampa tenutasi alle 13.30. "Servono risposte all'altezza della situazione - ha affermato l'ex presidente della Bce -. Occorre vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale e offrire risposte ai problemi dei cittadini: queste le sfide per rilanciare il Paese. Ci sono a disposizione risorse straordinarie dell'Unione europea e l'opportunità di fare molto per il Paese, con uno sguardo attento al futuro, alle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale".



"Con grande rispetto - ha continuato - mi rivolgerò al Parlamento, espressione della volontà popolare. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la capacità di dare risposte responsabili e positive all'appello del presidente della Repubblica. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni".