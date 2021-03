Dl Sostegni, Cassinelli e Bagnasco: "FI decisiva per cambio di rotta"

Fuori provincia - "Tre milioni di imprese e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% di fatturato sul 2019 beneficeranno di un aiuto previsto nel Dl Sostegni. Grazie all'impegno di Forza Italia non si ragiona più con la farsa dei codici Ateco. Ora anche le start up, prima non incluse, sono state inserite tra i beneficiari dei ristori. Inoltre, Forza Italia ha spinto sulle misure di sostegno al reddito dei lavoratori con la cassa integrazione ordinaria prorogata fino al 30 giugno, la cassa integrazione in deroga e la cassa integrazione salariale per gli agricoltori fino al 31 dicembre. Un risultato concreto che sottolinea, con Forza Italia al governo, il cambio di rotta e la discontinuità rispetto alle scelte fatte nell'ultimo anno". Lo scrivono in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.