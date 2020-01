Di Maio si dimette: "Meglio passare da ingenuo che imbroglione"

Fuori provincia - Luigi Di Mario non più il capo politico del Movimento Cinque Stelle. La svolta, annunciata nelle scorse ore, viene sancita dallo stesso ministro degli Esteri durante l'evento di presentazione del Team del Futuro. “E' giunto il momento per il M5S di rifondarsi – ha detto dal palco – Sono stato eletto vicepresidente della Camera in due settimane, un risultato a cui gli altri arrivavano dopo decenni di gavetta. In questi anni di capo politico ho fatto di tutto per far crescere il movimento e proteggerlo dai profittatori, anche prendendo scelte dure e a volte incomprensibili”. Sul futuro: “Non è finita, è appena incominciata. Abbiamo di fronte un percorso di crescita”. E ancora: “I peggiori nemici sono quelli interni, che non lavorano per il gruppo ma per la propria visibilità. E' un momento complesso per il M5S. Noi abbiamo fiducia nel futuro e ce la faremo. Io non mi sento un ingenuo, ma preferisco passare per tale che da imbroglione”.