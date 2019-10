Ddl Salvamare, Gagliardi (Cambiamo): "Chiusura incomprensibile"

Fuori provincia - “Un atto incomprensibile e dannoso per il nostro mare, su certi temi, come l’ambiente e la tutela delle nostre acque, non dovrebbe esserci scontro politico ma solo buonsenso. Questa maggioranza, arrogante e incapace di guardare oltre il posizionamento della bandierina di partito sul provvedimento è evidentemente disinteressata ai temi e alle esigenze dei cittadini: un vero peccato, perché a rimetterci non sono tanti gli altri gruppi politici ma il paese. Anche il Pd, che ha criticato più volte alcuni aspetti del provvedimento quando la maggioranza era giallo verde, oggi chiude gli occhi e si piega all’arroganza grillina". Così Manuela Gagliardi, deputato ligure di Cambiamo!, parlando di "chiusura della maggioranza ad ogni proposta di emendamento sul ddl Salvamare in Commissione Ambiente alla Camera".