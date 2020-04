Dal 4 maggio riaperture diversificate. Il ministro Speranza insiste: "Servono strutture Covid dedicate"

Fuori provincia - Chi stava immaginando la fine dell'incubo a partire dal 4 maggio dovrà ricredersi. Sarà infatti lo sviluppo dei contagi insieme alle considerazioni del comitato tecnico-scientifico a determinare le nuove misure decise dal governo centrale con riaperture differenziate a livello regionale. Ieri sera qualcosa lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ospite di Che tempo che fa, la trasmissione domenicale condotta da Fabio Fazio. Patuanelli spiega che nelle regioni meno contagiate sarà più facile tracciare i contatti quindi sono ipotizzabili in certi casi riaperture più celeri nelle zone con un rischio più ridotto. E mentre Confindustria, con il neo presidente Carlo Bonomi, bacchetta il governo per i tempi sulla partenza della fase 2, sono le stesse regioni a spingere ognuna secondo la propria situazione interna. Il sindaco di Milano Sala ha già anticipato che nei prossimi mesi si studieranno nuovi orari per gli uffici pubblici, esercizi aperti anche alla sera e, quando sarà il momento, doppi turni nelle scuole mentre il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato nell'intervista concessa a Radio Capital che nel prossimo decreto saranno inserite misure di sostegno alla rete di assistenza sul territorio. Innanzitutto i famosi ospedali Covid, tema ormai cronico della sanità spezzina ma che ancora non ha trovato alcuna risposta: Gli ospedali misti facilmente moltiplicano il contagio: è molto difficile bloccarlo quando si hanno nella stessa struttura pazienti Covid e non Covid. Molte ne sono nate in giro per l'Italia, dobbiamo insistere su questo terreno" - ha ammesso Speranza. La stessa speranza che abbiamo nella provincia spezzina che un giorno San Bartolomeo e Sant'Andrea si strutturino in tal senso, dopo quasi due mesi di proposte.