Da regione a regione a partire dal 3 giugno, salvo ricadute clamorose

Fuori provincia - Ma dal 3 giugno ci si potrà spostare da regione a regione o no? A quanto pare sembra proprio di sì. E a confermarlo è stato ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza dopo un summit voluto dal premier Conte con le varie anime della maggioranza di governo. Il ministro ha spiegato che "al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti”. Di fatto si guarderà la curva epidemiologica fino all'ultimo giorno utile, ben sapendo che non c'è una linea così comune fra i vari territori: zone ad alto e basso contagio insomma e per questo è necessaria molta prudenza. E' stata anche analizzato l’andamento della curva nella settimana dal 18 al 24 maggio, quella che ha coinciso con la riapertura di bar, ristoranti negozi e, anche, con i primi ‘assembramenti’ nelle piazze della movida: l’indice Rt è sotto l’1 in tutte le Regioni, il trend dei nuovi casi è in diminuzione e pare esserci una buona capacità di reazione del sistema sanitario. Insomma, se non ci saranno ricadute clamorose, da mercoledì il Paese riapre a sè stesso e ai paesi europei. Per quelli extra Ue resta per il momento confermata quella del 15 giugno. Il ministro delle Regioni Francesco Boccia sta sentendo singolarmente i governatori già da giorni sulla Fase 2 e sulla riapertura dei confini regionali, e continuerà anche nei prossimi giorni a sentire i presidenti di regione, ma nessuna convocazione della cabina di regia è prevista al momento.