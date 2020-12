Covid, il premier Conte: "No al vaccino obbligatorio”

Fuori provincia - Cnferenza stampa di fine anno per il presidente del consiglio Giuseppe Conte, alla vigilia di San Silvestro. Il premier ha parlato naturalmente del coronavirus chiarendo che lo stato di emergenza, al momento in vigore sino al 31 gennaio 2021, sarà prorogato fino a quando sarà necessario "per mantenere i presidi di Protezione civile che ci consentono di gestire l’emergenza. Non significa che facciamo saltare l’assetto costituzionale, è una previsione di norma”. L'esperimento dei colori per zone di rischio sarà ripetuto anche nella prossima fase: "Se queste fasce rispetto ad alcune varianti del virus ci daranno l’effetto di tenuta non interverremo. Se invece vedremo che la maggiore contagiosità rischia di compromettere il sistema positivo, dovremo intervenire con ritocchi ma il sistema resterà questo” ha aggiunto il premier. E sul vaccino Conte è chiaro: “Escludiamo la vaccinazione obbligatoria, confidiamo in quella di massa". Infine l'appello diffuso a tutte le forze, comprese quelle d'opposizione: "Io chiedo a tutti uno sforzo, mettiamo una parte le ideologie e le reazione emotive – ha aggiunto il premier – compiamo un atto di solidarietà verso tutta la comunità nazionale, sottoponiamoci al vaccino".