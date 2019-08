Conte accetta l'incarico con riserva: "Sarà un Governo per i cittadini"

Fuori provincia - "Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle 9:30 al palazzo del Quirinale il professor Giuseppe Conte al quale ha conferito l'incarico di formare il governo, Conte si è riservato di accettare": lo ha affermato il segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti. Al termine del vertice con il Capo dello Stato, Conte ha dichiarato: "Sarà un Governo per cittadini e per modernizzare il Paese, c'è da recuperare il tempo perso e consentire all'Italia di avere un ruolo da protagonista. Lavoreremo per una Nazione che abbia infrastrutture sicure, reti efficienti, che si alimenti con energie rinnovabili, che valorizzi i beni comuni e che rimuova diseguaglianze di ogni tipo". E Conte ci ha tenuto a precisare che sarà un governo "per" e non "contro" nel segno della novità, che "metterà in primo piano la difesa dell'ambiente, il lavoro, l'uguaglianza, il rispetto delle istituzioni, la tutela degli interessi nazionali ma in un quadro di multilateralismo".



foto Twitter Quirinale