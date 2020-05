Conte: "Non saranno vacanze in quarantena. Mare, montagna e città, ma con regole"

Fuori provincia - "Quest'estate non staremo al balcone e la bellezza dell'Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l'evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione". Lo afferma il presidente del consiglio Giuseppe Conte in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il premier apre a "differenziazioni geografiche" spiegando che però questo non vuol dire "procedere in ordine sparso e affidarci a iniziative avventate". Per quanto riguarda la scuola "il rientro deve essere gestito in modo unitario su tutto il territorio nazionale". E afferma che "potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni" in merito alla possibile ripartenza di bar, ristoranti e parrucchieri il 18 maggio - questo ad esempio l'orientamento di Toti - anzi che il primo giugno.